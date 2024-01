Cross, il ritorno del Campaccio. Battocletti ai nastri di partenza

Appuntamento all’Epifania per il 67° Campaccio Cross Country, sabato 6 gennaio, aperto alle squadre seniores e giovanili. Un evento di livello Gold del World Athletics Cross Country Tour, organizzato come sempre dall’US Sangiorgese presso lo Stadio Angelo Alberti del Comune di San Giorgio Su Legnano. Quasi 1800 gli atleti al via, oltre 250 in più rispetto allo scorso anno, con tantissimi ragazzi e ragazze delle categorie giovanili e le due gare clou, maschile e femminile, a cui sono iscritti anche Neka Crippa e Nadia Battocletti. Un terzo delle partecipanti sono donne, circa 600, con la Lombardia che fa la voce grossa grazie ai suoi 700 partecipatni complessivi, davanti a 120 del Piemonte. Sul podio Puglia, Marche, ed Emilia Romagna che superano le 40 unità. Circa 360 le società partecipanti. Presenti anche i rappresentanti di sei nazioni dall’estero: Belgio, Etiopia, Francia, Kenya, Ungheria e Ucraina.

Quest’anno partirà anche l’iniziativa Fanta, il primo fantasy game nella storia del Cross ideato e curato da due grandi atlete della marcia italiana, Federica Curiazzi e Beatrice Foresti. Iscritti circa 200 concorrenti che hanno creato la propria squadra di atleti élite e scelto un capitano con i quali collezionare punti. L’evento sosterrà la Fondazione Umberto Veronesi, presente con lo stand gestito dalle Pink Ambassador di Monza e Brianza dove sarà possibile acquistare gadget dalla cui vendita si ricaveranno fondi per la ricerca scientifica. Un altro stand sarà quello di Operazione Mato Grosso (OMG), sarà possibile donare per sostenere le attività dell’associazione.

Confermati i due premi alla memoria per Livio Mereghetti, ideatore del Campaccio, destinato alla prima allieva, e il Memorial Sergio Meraviglia, storico responsabile organizzatore della manifestazione, che andrà al miglior allievo. Al secondo e terzo classificato delle categorie allievi maschile e femminile sarà invece assegnato il Trofeo Fonderia Quaglia & Colombo, al terzo il Trofeo Fonderia Colombo Giuseppe.

Luca Di Falco