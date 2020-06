Canegate (Milano), 15 giugno 2020 - A 97 anni sconfigge il Covid. Tampone, anzi doppio tampone finalmente negativo per la canegratese Elda Re Fraschini che da quasi due mesi era risultata positiva al virus, pur rimanendo quasi completamente asintomatica. "Abbiamo finalmente appreso dalla Rsa dove è ricoverata la splendida notizia - spiega la figlia Myriam Fenili -. Sono settimane che mia madre è in isolamento per via della positività al Covid ed eravamo molto preoccupate, più che per il virus, per la distanza sociale dalle altre persone ricoverate. Mia madre è rimasta isolata per quasi due mesi e a 97 anni credo non sia facile per nessuno".

La donna, che da giovane gestiva insieme al marito una posteria e una macelleria in via Piave a Canegrate, nel quartiere di Santa Colomba, è molto conosciuta in paese essendo originaria proprio di Canegrate. Elda era ricoverata da tempo nella Rsa Leopardi di Villastanza a Parabiago.

Era risultata positiva insieme a decine di altri ospiti della struttura, ma era rimasta asintomatica, come spiega la figlia: "Niente febbre, niente tosse, niente di niente. Solo uno sfogo in viso che penso non c’entrasse granché con la malattia. È rimasta vigile ed ha sicuramente sofferto per essere stata isolata dal resto delle persone". Il doppio tampone negativo ha dato adesso il via libera alla visita, almeno esterna, dei parenti.

"L’abbiamo vista da lontano dietro a una finestra dopo mesi. È stato emozionante e l’abbiamo vista tutto sommato in forma. Eravamo molto preoccupate di vederla in uno stato fisico compromesso, ma ci è sembrata su di morale. Adesso speriamo possa ritrovare almeno la socialità col resto delle persone presenti in Rsa".

La nonnina compirà 97 anni il prossimo 6 ottobre e per allora si spera potrà raccontare la propria esperienza ai nipoti e alle due figlie. Per adesso la Rsa di Villastanza non permette visite ai parenti se non distanziati e su appuntamento da fuori, dietro una finestra. Tanto è bastato però per ritrovare il sorriso chiudendo una parentesi complicata come quella del Covid -19 che ha fatto strage di anziani, specie in Lombardia.