Cordata di doni per le famiglie bisognose

Un pensiero solidale per chi non può permetterselo. E’ in corso fino al 19 dicembre la quarta edizione di "Donando con il cuore a Legnano", la raccolta di regali da destinare alle famiglie in difficoltà, per il tramite delle associazioni. L’iniziativa è organizzata da "Ci-aiutiamo", associazione nata a marzo e presieduta da Cristina Scutari. "Nel 202122 l’evento è stato promosso dalla Casa del volontariato e del terzo settore, e con me c’erano Claudia Ascone e Silvia Maffioletti - afferma Scutari -. L’iniziativa, patrocinata dal Comune che ne condivide le finalità e ha avuto modo di apprezzarne l’organizzazione, ha permesso l’anno scorso di raccogliere 1200 scatole con doni di diversa natura accompagnati da bigliettini affettuosi, depositate in diversi esercizi commerciali aderenti. Anche quest’anno l’iniziativa si ripete con il supporto di negozi e attività che fanno da punto raccolta, alcuni plessi scolastici, alcune associazioni della Casa del volontariato: Auser, El Condor, Anteas, Uildm e altri gruppi presenti sul territorio come Wwf Legnano, S.o.s. Umanità. I volontari saranno impegnati nel ritiro scatole, smistamento ed eventuale confezionamento". Come si partecipa concretamente? Chi vuole donare è invitato a prendere una scatola e immaginare la persona a cui vuole fare il regalo: donna, uomo, bimbo, anziano. Al suo interno pone qualcosa di affettuoso e di caldo (possibilmente non usato e se usato in ottime condizioni) come guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, libro, crema, bagnoschiuma, profumo, oppure una cosa golosa che non abbia scadenza, o qualcosa che vorrebbe non solo donare ma anche ricevere. Il tutto accompagnato da un biglietto gentile e pensato, che fa la differenza. Quindi porta il tutto ai punti di raccolta. S.V.