Controlli rafforzati: tre arresti e due denunce

Controlli rafforzati da parte della Polizia di Busto Arsizio in occasione delle festività imminenti. Nel fine settimana appena trascorso, sono stati effettuati tre arresti, due persone sono state invece denunciate. Venerdì gli agenti si sono insospettiti per il comportamento di due ragazze davanti alla stazione FS e che, alla vista della pattuglia, hanno cambiato direzione: erano in possesso di due grossi cacciavite e una chiave inglese, arnesi da scasso. Le due giovani sono state accompagnate in Commissariato, nonostante l’età, 15 e 16 anni, hanno precedenti per furti in appartamento: sono state denunciate a piede libero per possesso di arnesi da scasso e per la dichiarazione delle false generalità. Sempre gli agenti bustesi hanno arrestato un uomo di 48 anni, con precedenti, sorpreso nel tentativo di rubare una Jaguar nell’autosilo. E sabato gli uomini della Volante hanno arrestato due peruviani, nel carrello all’Esselunga a Castellanza avevano merce per 1.300 euro cercando di uscire senza pagare.R.F.