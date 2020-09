Torna la “Maialata“ organizzata dalla contrada di Sant’Erasmo. Questa sera, dalle 19, il maniero di via Canazza 2 ospiterà l’ottava edizione della festa dedicata a maiale. Il menu della serata prevede salsicce in umido, crostini con pasta di salame, maialino sardo cotto alla brace con contorno e dolce. Il tutto sarà annaffiato da birra e vino. Il costo per gli adulti è 10 euro (bevande escluse), quello per i bambini fino ai 12 anni, invece, 10 euro. La contrada ha garantito la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, il distanziamento dei tavoli e il rilevamento della temperatura all’ingresso. La prenotazione è obbligatoria allo 3495605880, oppure allo 3314420629.

