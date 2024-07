Consigli legali: aperti gli uffici di prossimità

Avete un parente che non riesce a gestire in autonomia i propri interessi? Un familiare con una disabilità che ha bisogno di amministrare il suo patrimonio? Oppure vi hanno consigliato di aprire un’amministrazione di sostegno o una tutela? O ancora: siete tutori e avete bisogno di presentare un’istanza? Per tutte queste esigenze oggi i castellanzesi hanno uno strumento in più: gli Uffici di prossimità. Fanno parte di un progetto a cui ha aderito Regione Lombardia, promosso dal Ministero della Giustizia. Sono stati aperti al pubblico nei Comuni di Busto Arsizio e Fagnano Olona: qui si possono rivolgere anche tutti i cittadini residenti negli altri Comuni della Valle Olona.

Gli uffici, in collaborazione con i Tribunali e gli Enti locali, offrono un servizio gratuito di orientamento, informazione e assistenza per tutti i cittadini e si rivolgono soprattutto alle fasce deboli della popolazione, garantendo supporto per le funzioni giudiziarie che non prevendono il supporto di un legale. Sono luoghi di mediazione accoglienti ed efficaci, che semplificano l’accesso ai servizi della giustizia. Rendono così il complesso settore della giurisdizione più prossimo alle esigenze delle persone fragili. Gli uffici, dove sarà operativa una dipendente dell’Azienda speciale consortile Medio Olona in affiancamento al personale comunale, sono aperti presso il Comune di Busto Arsizio (il giovedì dalle 14.30 alle 17.30) e presso il Comune di Fagnano Olona (su appuntamento, il lunedì dalle 14 alle 18). Ora si può accorciare le distanze con il Tribunale di Busto Arsizio, trasmettendo telematicamente i documenti senza doversi recare in Tribunale. Per informazioni e appuntamenti: ufficio di prossimità telefono 0331.616571, indirizzo mail: up.fagnanoolona@comune.fagnanoolona.va.it. S.V.