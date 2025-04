Casa della memoria. Lezioni speciali per seicento alunni

Seicento alunni delle scuole medie legnanesi, otto visite guidate. Con loro il sindaco Lorenzo Radice e il presidente provinciale dell’Anpi Primo Minelli. Si è concluso mercoledì, alla Casa della Resistenza di Fondo Toce, l’incontro fra la memoria e le giovani generazioni. L’iniziativa, organizzata dall’Anpi e dall’Amministrazione comunale, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione. "Ringraziamo tutti i partecipanti, gli studenti, il Comune, la Fondazione Ticino Olona e in particolare gli insegnanti ed i dirigenti delle scuole che hanno aderito al progetto consentendoci di compiere con gli studenti un momento di riflessione sulle tragedie della guerra, della negazione di libertà e democrazia e degli orrori compiuti con le discriminazioni realizzate dal fascismo con le leggi razziali – afferma Minelli –. La visita alla Casa della Resistenza e della Memoria è stata non solo un momento di ricordo dell’eccidio di 42 partigiani compiuto nel 1944, ma anche l’occasione per approfondire gli aspetti di quella parte di storia del nostro Paese che ci hanno consentito il riscatto morale e civile. A tutti abbiamo consegnato una copia della Costituzione". S.V.