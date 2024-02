Campo dei Fiori. Ripiantati duecento alberi

Faggi, aceri, querce, ciliegi selvatici, tigli montani e altre specie autoctone: sono 220 gli alberi già messi a dimora dal Comune di Varese per il rimboschimento del Campo dei Fiori dopo gli incendi e la tempesta Alex. L’area è quella della Cittadella di Scienze della natura e il sentiero per il Belvedere. Oltre a questi sono in arrivo altri 800 alberi che saranno piantati nell’area sottostante. "Un intervento importante per il recupero del più grande polmone verde della città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – duramente colpito gli anni scorsi dagli incendi e da eventi meteorologici estremi. Un’opera determinante in termini di prevenzione dei rischi idrogeologici e per il valore naturalistico e ambientale, grazie alla possibilità di ricreare l’ecosistema tipico della nostra montagna".

L.C.