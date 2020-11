28 novembre 2020, Bareggio (Milano) – Un “Maestro del lavoro” in Posta. Ferdinando Battaglia, direttore dell’ufficio postale di Bareggio, è stato appena insignito della “Stella al merito del lavoro” assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In attesa della cerimonia di consegna in Prefettura di Milano per meriti “per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, Battaglia ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda.



La commissione nazionale istituita dal Ministero ha deciso di assegnare 82 Stelle al Merito, di cui 11 in Lombardia, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda. Le Stelle sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.



Ferdinando Battaglia lavora in Poste Italiane dal 1985. Fu assunto come tecnico all’allora centrale elettronica di Milano, in piazza Vesuvio. Negli anni a seguire ha avuto numerosi incarichi sia commerciali che gestionali ed è stato anche direttore degli uffici postali di Magenta, Parabiago, Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio, fino all’ultimo incarico, da un anno e mezzo, all’ufficio di Bareggio.