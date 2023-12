Legnano, baracca va a fuoco nella notte: salva la persona che dormiva

Legnano (Milano), 4 dicembre 2023 – Nel cuore della notte aveva la stufetta accesa nella baracca, collocata nella zona quasi all'angolo tra via Nazario Sauro e via delle Mimose, nel quartiere Mazzafame. Ad un certo punto dalla stufetta è partito un incendio e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare danni peggiori.

L'episodio è avvenuto la notte scorsa, sul posto sono intervenuti poco dopo le 3 del mattino i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che intanto si erano propagate anche nell'area vicina, dove un'azienda conserva alcuni macchinari e mezzi utilizzati per l'edilizia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le fiamme sono state spente rapidamente dai vigili del fuoco, impedendo così che i materiali fossero danneggiati: nessun problema, invece per quanto riguarda la persona che stava trascorrendo la notte all'interno della baracca, che non ha avuto bisogno del soccorso sanitario.