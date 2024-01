Ancora truffatori in azione con la scusa dei controlli. Anziana derubata di contanti da due falsi tecnici

Ancora truffatori in azione, le segnalazioni negli ultimi giorni riguardano il Tradatese dove in alcuni casi soggetti senza scrupoli sono andati a segno, derubando un’ anziana. Da qui l’appello delle forze dell’ordine "non aprire a nessuno, non consegnare soldi, segnalare subito". La donna è stata derubata dei contanti, ad agire due uomini che si sono presentati come tecnici incaricati di effettuare controlli, uno ha tenuto impegnata la vittima, l’altro ha rovistato nella casa. Quindi si sono allontanati con il bottino. Sempre a Tradate invece colpo fallito, la vittima non è caduta nella trappola del falso addetto dell’acqua che ha cercato anche di spaventarla dicendole che c’era il rischio di un’esplosione. Ma l’anziana l’ha messo in fuga. Dalla Prefettura sarà distribuito di nuovo il Vademecum con i consigli anti.truffe. Nel 2023 nel Varesotto sono state registrate 160 truffe.