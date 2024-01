Ambulatorio medico aperto tutto gennaio

Da tre giorni a un mese intero. La riapertura dell’ambulatorio medico temporaneo, collocato al vecchio Ospedale, in via Candiani 2 è stata estesa a tutto gennaio. Asst Ovest Milanese aveva pubblicato (nei giorni scorsi) una nota in cui invitava gli assistiti nell’ambito Legnano-Rescaldina rimasti senza medico a scegliere un nuovo professionista. Il pensionamento a Capodanno del dottor Giuseppe Ricchiuti (con ambulatorio a Legnano) aveva riportato a galla una criticità nota: è sufficiente che un camice bianco cessi il servizio per far ripiombare la medicina territoriale in una situazione di emergenza. Un equilibrio fragile che si spezza facilmente. Nel caso del dottor Ricchiuti, l’assenza di un medico incaricato provvisorio (un sostituto) ha complicato le cose: qualche assistito si era portato avanti (nelle scorse settimane) con la scelta, ma i più svantaggiati (anziani, fragili, persone poco avvezze al pc o prive di Spid per accedere al fascicolo sanitario elettronico) si ritrovano in difficoltà nel fare altrettanto. Così l’ambulatorio ha riaperto i battenti, e il consiglio è sempre lo stesso: prima di partire da casa è cosa buona consultare il calendario di date alla pagina "scelta e revoca" dell’Asst Ovest Milanese, perché gli orari potrebbero cambiare. S.V.