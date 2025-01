Al Ritmo dello Spirito. Concerto gospel solidale

Una serata di grande musica e solidarietà attende Busto Garolfo oggi con il concerto gospel “Al Ritmo dello Spirito“, ospitato nella suggestiva sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’appuntamento, fissato alle 21 questa sera, segna il primo evento musicale del nuovo anno e l’ultimo spettacolo del tour “Voices of Christmas” dell’Ards Gospel Choir. L’evento promette di regalare emozioni profonde e un’atmosfera unica, grazie alle coinvolgenti armonie e ai ritmi trascinanti che caratterizzano l’ensemble.

L’Ards Gospel Choir, famoso per la capacità di trasmettere messaggi di speranza e fede attraverso il gospel, si prepara a salutare il pubblico con un augurio speciale per il 2025. "Questo concerto rappresenta un momento straordinario per unire cultura, solidarietà e tradizione - ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -. Siamo orgogliosi di sostenere l’Associazione genitori per la promozione umana (Gpu), una realtà fondamentale per le famiglie con ragazzi portatori di handicap. Il ricavato sarà interamente devoluto a questa importante causa".

Fondato nel 1987, il Gpu onlus opera a favore dei ragazzi disabili, offrendo trasporti gratuiti con mezzi attrezzati, mantenendo un centro di svago e promuovendo l’inserimento familiare, sociale e lavorativo. Grazie a eventi come questo, il GPU finanzia le proprie attività, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei suoi assistiti.

Il coro Ards Gospel Choir, nato alla fine degli anni ’70 nella parrocchia di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, ha sviluppato un percorso artistico unico sotto la guida del direttore Alberto Meloni. Dopo un iniziale repertorio classico, il gruppo ha abbracciato la musica gospel, diventando uno dei più importanti interpreti di questo genere in Italia. Tra le loro collaborazioni più celebri figurano esibizioni con Laura Pausini, Carl Anderson, e performance in contesti prestigiosi come il Conservatorio di Milano e lo Stadio di San Siro.

I biglietti per il concerto sono disponibili presso Smag Viaggi, l’Edicola Pinciroli e la Boutique del Fiore. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Rosaria al numero 373 874 2385, dalle 19 alle 21. La serata non sarà soltanto un’occasione per vivere la magia della musica gospel, ma anche un’opportunità per sostenere una nobile causa.