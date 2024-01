Abbiategrasso, 32enne accoltellato alla gamba dopo una lite

Abbiategrasso (Milano), È stato ferito alla gamba con un’arma da taglio, probabilmente un coltello, dopo una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire ed è stato poi condotto in codice rosso in ospedale a causa della copiosa perdita di sangue: vittima del ferimento un uomo di 32 anni, di nazionalità romena, e l’episodio ha avuto come teatro una zona periferica di Abbiategrasso, via Cassolonvo, poco dopo le 17 del tardo pomeriggio di oggi. Al culmine di una lite e di una serie di eventi ancora tutti da ricostruire e che non si sa con esattezza quante persone abbiano coinvolto, il 32enne è stato colpito con un’arma da taglio a una gamba da un soggetto poi datosi alla fuga. Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono giunte in breve un’automedica e un’autoambulanza.

Verificata la situazione l’uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice rosso in ospedale a causa della profonda ferita: proprio il forte sanguinamento della zona colpita dalla coltellata ha giustificato il codice rosso con cui l’uomo è stato condotto all’ospedale San Carlo. Il 32enne non è comunque in pericolo di vita. Per ricostruire l’accaduto sono invece intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che sono ora alla ricerca del feritore.P.G.