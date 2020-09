Valmadrera (Lecco), 7 settembre 2020 - Il coronavirus continua a mietere vittime, anche in provincia di Lecco. A oltre sei mesi da primo caso in Lombardia ieri mattina è morto Giovanni Incastrini, 72enne di Valmadrera, che familiari e amici chiamavano Vanni. È stato ucciso dalle complicanze da Covid-19, malattia da cui era ufficialmente guarito ma da cui non si è mai ripreso, dopo averla contratta.

Da parecchie settimane era infatti ricoverato all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate a causa delle sue condizioni di salute estremamente precarie. «Era ricoverato da tempo a causa delle conseguenze dal Covid», spiega il sindaco del paese Antonio Rusconi. Il 72enne era volto noto per sua attività di volontariato con gli Amici di Parè, frazione dove viveva, l’associazione Genitori e amici degli handicappati insieme alla moglie Adriana e alla figlia Giorgia che lavora proprio nella struttura del Centro diurno per disabili. «Giovanni era stimato per la sua disponibilità e la sua simpatia e per il suo attaccamento al territorio e alla frazione di Parè – lo ricorda il primo cittadino - A nome di tutta l’Amministrazione comunale partecipo al cordoglio e ne serbo con gratitudine e riconoscenza la sua memoria». Il funerale si svolgerà martedì alle 9.45. Ieri i nuovi casi di positività al coronavirus nel Lecchese sono stati tre.