Brescia Underground è una realtà molto importante per la nostra città. Al di sotto delle nostre strade e dei nostri giardini, come anche in altre località, passano numerosi corsi d’acqua. È importante che i bresciani conoscano questa associazione che valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e anche per questo è supportata dal Comune di Brescia e da altri enti pubblici e privati. È inoltre molto utile perché ha ripulito e ancora oggi tiene in buono stato i fiumi sotterranei.

Un’insegnante ci ha parlato di questa associazione e delle esplorazioni che si possono fare al di sotto della nostra città. La possibilità di scoprire un mondo ignoto sul quale camminiamo ogni giorno ci ha incuriosito e abbiamo deciso di approfondire questo argomento. Dopo aver visitato la superficie, girovagando tra musei, palazzi e chiese, perché non dare un’occhiatina anche nel sottosuolo?

Grazie a Brescia Underground chiunque si può avventurare lungo gli antichi tracciati dei fiumi che hanno modellato la topografia della città e riscoprirne epoche e civiltà dimenticate.

L’associazione raccomanda di esplorare il sottosuolo con abbigliamento comodo. Attenzione però! L’accesso è consentito solo a chi ha già compiuto 14 anni. Nell’attesa di poterci calare nelle profondità, ci si può aggirare in superficie, guidati dai racconti di un esperto che accompagna, immaginando quello che scorre sotto i nostri piedi.

In entrambi i casi non ci si perde l’emozionante esperienza di passare attraverso la famosa porta rossa. Da qui, scendendo sette gradini scavati nella pietra, si giunge al serraglio, luogo di confluenza delle acque dei diversi corsi d’acqua sotterranei.

Oltre alle visite guidate e alla manutenzione dei canali, l’associazione Brescia Underground crea mappe del sottosuolo, lo studia e promuove la conoscenza del territorio.

Per scoprire la storia dei sotterranei della nostra città siamo andati in missione speciale: leggere e fotografare i tredici totem di carattere storico-culturale che Brescia Underground ha installato nelle principali vie e piazze della città. Sono un’autentica testimonianza di innumerevoli corsi d’acqua sepolti sotto gran parte degli edifici, piazze e monumenti del cuore urbano. I totem rendono visibili a tutti i più importanti fiumi come Garza, Bova, Celato, Dragone, Molin del Brolo e Garzetta. Le descrizioni dei medesimi, sui totem, sono in italiano e in inglese, in modo che anche i turisti possano scoprire la storia del sottosuolo di Brescia.

Guardando a terra con attenzione, si possono scovare dei tombini quadrati con un cerchio crociato al centro (ce ne sono ben sessanta!) che non sono messi per bellezza ma per raccontare la storia della città. Sono sparsi per le vie e indicano il punto di accesso ai fiumi sotterranei. In occasione dei lavori stradali a volte si vorrebbero togliere per sostituirli con tombini normali ma Brescia Underground protegge con orgoglio queste testimonianze storiche.