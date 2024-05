Il Lecco saluta la categoria in casa con il Modena

Calma piatta sul ramo manzoniano del Lario. Su tutti i fronti. Retrocesso matematicamente ormai da tre gare e virtualmente ormai da alcuni mesi, il Lecco si appresta a terminare la stagione preparando nel miglior modo possibile il match casalingo di venerdì contro il Modena che sarà l’occasione per salutare il meraviglioso popolo bluceleste. Magari con un risultato positivo, raggiungibile a patto che la squadra scenda in campo con ben altro atteggiamento rispetto a quello di domenica a Brescia dove è uscita con una pesante sconfitta per 4-1. Difficile trovare le motivazioni, ma il pubblico meriterebbe una piccolissima, infinitesimale, soddisfazione. Poi si penserà alla ricostruzione totale in vista del prossimo campionato di serie C. Sul fronte cessione della società, allo stato attuale delle cose non ci sono novità: il gruppo cinese di Alex Lin non si sente da tempo e gli americani di Jamie Welch starebbero riflettendo sulla proposta di vendita formulata dal patron Di Nunno (si parla di una cifra vicina ai 5 milioni di euro). E in queste condizioni è difficile anche solo abbozzare qualsiasi considerazione in merito al nome del prossimo allenatore del Lecco.

Andrea Malgrati ha un altro anno di contratto, ma tutto dipende, ovviamente, dall’assetto societario del Lecco del prossimo anno e dai progetti dello stesso allenatore.

Fulvio D’Eri