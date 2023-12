Tute blu della Gilardoni dal primo cittadino per il premio di risultato

Tute blu e impiegati della Gilardoni Vittorio di Mandello del Lario non troveranno alcuna gratifica sotto l’albero di Natale. Nonostante abbiano lavorato sodo tutto l’anno e raggiunto gli obiettivi di produzione, i manager aziendali non vogliono riconoscere loro il premio di risultato concordato. Sui soldi del premio ci contavano e in molti ci hanno fatto affidamento per pagare spese. Per questo buona parte dei 420 dipendenti e i loro delegati sindacali, l’altro giorno hanno marciato in corteo per il paese, fino in municipio, dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dal sindaco Riccardo Fasoli. Si sono rivolti al primo cittadino, perché oltre a non dare quanto pattuito, i vertici della storica società hanno interrotto ogni relazione.