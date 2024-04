Statale 36, incidenti in galleria: chiusa la Superstrada a Colico

Dervio (Lecco), 4 aprile 2024 – Incidenti nelle gallerie della Statale 36. Nel primo pomeriggio di oggi un 36enne al volante della sua Lexus ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro la parete della galleria Dervio, tra Bellano e Dervio in direzione nord.

È stato soccorso dai volontari del Soccorso bellanese e dai vigili del fuoco, intervenuti dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento di volontari di Bellano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina, oltre che il tunnel della Superstrada.

L'automobilista, che inizialmente sembrava versasse in gravi condizioni, dopo le prime cure e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco.

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio pure nella galleria Chiaro, sempre della 36, all'altezza di Colico, in direzione sud, verso Lecco. I tecnici di Anas, con gli agenti della Polizia stradale, hanno dovuto temporaneamente chiudere al transito un tratto di Statale per poter rimuovere i detriti di alcuni pannelli danneggiati in seguito allo scorso. È stato istituito l'obbligo di uscita a Colico, con deviazione sulla Sp 72 e rientro in Superstrada a Piona.