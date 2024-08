Lecco, con l'ascia sotto casa della ex fidanzata di 17 anni: arrestato stalker 27enne

Lecco, 29 agosto 2024 – Con l'ascia fuori da scuola e sotto cassa della sua ex fidanzata, una studentessa di 17 anni. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato uno stalker. E' un 27enne italiano di Lecco. E' accusato di atti persecutori e lesioni perpetrati. Contro di lui il questore Ottavi Aragona aveva già emesso un provvedimento di ammonimento, che però non è servito a nulla, come non era servito un precedente arresto sempre per lo stesso motivo.

Quando il 27enne nei giorni scorsi si è avvicinato di nuovo alla 17enne, a cui ha reso l'esistenza un inferno e che non sapeva più come tenerlo lontano, investigatori e inquirenti hanno impresso un'accelerata alle indagini, svolte con la massima urgenza, che “hanno consentito di addebitare all’indagato reiterati atti di vessazione fisica e morale diretti nei confronti dell’ex fidanzata”, spiegano dalla questura.

“L’attività investigativa ha consentito, infatti, di accertare che tali condotte, violente e minacciose, si erano concretizzate già nel corso della relazione sentimentale, per poi acuirsi al termine della relazione stessa – proseguono dalla Mobile -. La gravità della situazione aveva costretto la vittima, talvolta minacciata anche con l’utilizzo di un’ascia, a cambiare le proprie abitudini di vita a causa del fondato timore per la propria incolumità”. Ora il 27enne è in carcere a Pescarenico.