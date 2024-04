Sondrio "Una giornata da dedicare alla memoria"

Il 25 aprile valtellinese tra Sondrio e Chiavenna. Nel capoluogo di provincia, le celebrazioni per la festa della Liberazione sono incominciate di prima mattina in piazza Campello dove si sono incontrati autorità, associazioni locale e cittadinanza. Dopo aver reso omaggio al monumento della Resistenza, il gruppo si è diretto verso la caserma dei carabinieri intitolata al tenente colonnello Alessi, comandante partigiano caduto per la libertà. A Chiavenna, invece, la celebrazione del 25 aprile è iniziata con la messa alla Collegiata di San Lorenzo, celebrata da monsignor Andrea Caelli. Poi, dopo la sfilata verso piazza Caduti della Libertà, c’è stata la cerimonia ufficiale per la Libertà con il picchetto d’onore che ha reso omaggio al monumento. "Questa è una giornata dedicata alla memoria e al ricordo di tante persone che hanno lottato per la libertà – ha detto il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta -. Ma è anche la giornata dell’impegno perché ognuno di noi deve impegnarsi nella sua vita, quella di ogni giorno ma anche quella amministrativa o associativa, affinchè questi alti valori continuino a vivere e ad essere di attualità".

Fulvio D’Eri