Sequestrati un chilo di hascisc e cinquanta piante di marijuana

Gli ultimi servizi di monitoraggio dello spaccio di droga nelle zone boschive, svolti giovedì dai carabinieri di Faloppio, hanno portato al ritrovamento di quasi un chilo di hascisc e di 50 piante marijuana. I carabinieri di Faloppio, a Gironico, hanno trovato e messo sotto sequestro due sacchi di plastica che contenevano le piante recise di recente, assieme all’attrezzatura per la loro coltivazione: 18 lampade alogene, un filtro e un nebulizzatore. I militari della stazione di Olgiate Comasco sono invece intervenuti in località Baragiola, dove hanno trovato un bivacco lasciato incustodito, e al suo interno nove involucri contenenti hascisc, per un totale di 900 grammi di sostanza. Piante e stupefacente sono stati messi sotto sequestro e saranno destinati alla distruzione, il bivacco smantellato. In entrambi i casi, gli spacciatori sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire a mettere al sicuro la droga.Pa.Pi.