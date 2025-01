Provinciale della Valsassina più sicura. Al via i lavori su guard rail e sponde

Sp 62 della Valsassina più sicura a Ballabio. Sono in corso i lavori per l’installazione dei guard rail a bordo strada. L’intervento comprende anche il consolidamento delle sponde, l’allargamento della carreggiata e la creazione di una banchina di almeno un metro. Al via pure la manutenzione straordinaria dei parapetti e dei cigli di valle sulla vecchia Lecco - Ballabio. Per consentire di eseguire i lavori i totale sicurezza, sia per chi li sta svolgendo, sia per gli automobilisti, è stato però attivato un senso unico alternato regolato da un semaforo mobile. "Tutti questi lavori comportano ovviamente qualche momentaneo disagio – ammette il sindaco -. Una volta terminati, ne sono certo, si riveleranno estremamente utili per migliorare la sicurezza della nostra rete stradale". D.D.S.