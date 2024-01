Posta, la telenovela aperture : "Sono dilettanti allo sbaraglio"

MALGRATE

Cittadini di Malgrate ancora senza ufficio postale. Il solitamente composto sindaco Flavio Polano (foto) è arrabbiato, anzi, per sua stessa ammissione "inc...to" dai continui rinvii della riapertura. A farne le spese sono soprattutto i più anziani, molti dei quali non sono in grado di spostarsi autonomamente né di utilizzare l’homebanking e le app, sono obbligati a trasferirsi a Valmadrera.

Nei giorni scorsi da Poste italiane hanno posticipato per la quinta volta la riapertura del servizio pubblico, dove sono in corso lavori di riammodernamento. L’ufficio avrebbe dovuti aprire prima il 5 dicembre scorso, poi il 16 dicembre, quindi il 19 dicembre, il 9 gennaio, il 19 gennaio e appunto, in base all’ultima comunicazione, ora non prima del 30 gennaio prossimo, "causa problematiche sopraggiunte e non prevedibili", è stato comunicato nei giorni scorsi alla vigilia dell’ennesimo rinvio.

Il sindaco, in una nota ufficiale, parla di "dilettanti allo sbaraglio": "Nei lavori pubblici la complessità derivante dalla compresenza di più ditte, il reperimento dei materiali e gli imprevisti sono aspetti frequenti – prosegue Flavio Polano -. Bastava dire fin dall’inizio che i lavori sarebbero durati un tempo più lungo con la garanzia però del rispetto di tale tempistica. Questione di buon senso, sano realismo e capacità tecnica che mi pare siano totalmente assenti".

Sempre nel Lecchese, a Merate, dove invece l’ufficio postale, dopo mesi di lavori e una serie di rinvii come a Malgrate, è stato invece riaperto, i clienti di Poste italiane continuano a restate senza Postamat per prelevare contanti.

D.D.S.