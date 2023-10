Passante azzannato da pitbull. Ne avrà per tre settimane

Quando il pitbull lo ha visto, ha tirato uno strattone, strappato di mano il guinzaglio al suo padrone, si è messo a correre e gli è saltato addosso. Lui ha provato a difendersi e il suo padrone a trattenerlo, ma più lui si si agitava e più il padrone cercava di portarlo via, più il cane diventava una furia che non mollava la presa. Ieri mattina a Cernusco Lombardone un passante di 57 anni di Merate è stato aggredito e morso da american pit bull terrier sfuggito dal controllo del suo padrone. È successo lungo la via interna che collega la Sp 54 alla stradina della stazione. Alla fine il padrone è riuscito a fermare il suo cane, mentre il 57enne è stato soccorso dall’Associazione di volontari di pronto soccorso e pubblica assistenza di Vimercate, che lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale al Pronto soccorso di Lecco. I medici di guardia hanno applicato parecchi punti di sutura per medicare le ferite provocate dai numerosi morsi su tutto il corpo prima di poterlo dimettere con una prognosi di tre settimane. I veterinari di Ats hanno al momento sequestrato il cane.