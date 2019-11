Oliveto Lario (Lecco), 28 novembre 2019 – Gli agenti del Nucleo faunistico della Polizia provinciale di Lecco hanno salvato un germano reale colpito da un dardo di cerbottana conficcato in testa. Il volatile è stato recuperato direttamente dal lago, nel tratto davanti al litorale di Vassena di Oliveto Lario. Quando i poliziotti della Provinciale, alle dipendenze del comandante Raffaella Forni, lo hanno estratto dall'acqua, il capoverde era molto sofferente. Ora è stato affidato ai veterinari a cui spetta il compito di verificare se sia possibile estrarre la freccia dal capo del pennuto.

“Solo gli esami strumentali consentiranno di valutare la possibilità o meno di estrarre il dardo, forse uncinato, senza complicazioni ulteriori per il germano”, spiegano dalla Polizia locale. L'unica alternativa sarebbe altrimenti purtroppo la soppressione per porre fine ad inutili sofferenze. Ora gli agenti stanno cercando di identificare e rintracciare il colpevole, sebbene non si tratta di un'impresa facile. Per questo per adesso la denuncia di maltrattamento di animale resta contro ignoti.