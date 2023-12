Monte Marenzo, incidente sulla Lecco-Bergamo: ferite tre ragazze

Monte Marenzo (Lecco), 25 dicembre 2025 – Incidente all'alba di Natale. Questa mattina tre giovani ragazze sono finite fuori strada, in un fosso lungo la Lecco – Bergamo a Monte Marenzo. Hanno 17, 18 e 22 anni. Viaggiavano a bordo di una vecchia Fiat Croma.

La guidatrice ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la corsa nel fossato che costeggia quel tratto di Statale. La macchina si è anche cappottata. Le tre giovani sono rimaste bloccate nell'auto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno impiegato quasi un'ora e mezzo per liberarle ed estrarle dalla macchina in sicurezza.

Le tre ragazze sono state poi affidate alle cure dei sanitari di Areu e dei soccorritori dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e del Soccorso cisanese, che le hanno trasferite d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante la dinamica e i traumi riportati, nessuna delle tre versa in gravi condizioni. Trascorreranno comunque il Natale in Pronto soccorso, dove sono ricoverate in osservazione.