Merate (Lecco), 9 luglio 2019 - La Mille Miglia green passerà da Merate. Sotto la torre di Castello Prinetti, simbolo della Brianza, non sfrecceranno però piloti al volante di auto d’epoca, ma alla guida di veicoli ecologici. Dalla seconda città della provincia di Lecco passeranno infatti i partecipanti alla prima 1000 Miglia Green nella storia della gloriosa competizione. I

l merito è anche del pluricampione mondiale e tricolore Nicola Ventura, il driver di 43 anni di Paderno d’Adda che ha conquistato diversi titoli del campionato ufficiale delle Federazione internazionale delle auto alimentate con energie alternative rispetto ai carburanti tradizionali e che ha fondato Ecomotori, un sito sulla mobilità sostenibile nato per hobby e divenuto nel giro di breve tempo il punto di riferimento italiano per tutto quello che c’è da sapere sulle auto ecologiche e dintorni. È lui infatti che ha messo in contatto gli organizzatori con il sindaco Massimo Panzeri.

La scelta di Merate, che pare ormai certa, sebbene in fase di definizione, rappresenta in qualche modo anche un omaggio proprio al campione di casa per i risultati che ha ottenuto in strada e per il suo impegno nella promozione della cultura della mobilità ecologica. La Mille Miglia Green si svolgerà la prossima primavera, in concomitanza con la 1000 Miglia classica. «Sicuramente ci sarò anche io – assicura Nicola Ventura -. Non so ancora su che auto né con quale alimentazione, ma certamente ci sarò perché non voglio perdermi un appuntamento tanto importante». La 1000 Miglia Green sarà la prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride. Andrà in scena da Brescia a Milano e metterà in luce la vocazione originale della 1000 Miglia che è quella di promuovere l’innovazione e il progresso della mobilità.