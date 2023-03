Merate, botte tra studenti fuori da scuola: nessuno interviene. Ma c’è chi filma con il telefonino

Merate (Lecco), 20 marzo 2023 – Botte da orbi tra ragazzi in strada all'uscita da scuola. Nessuno è intervenuto, nemmeno i genitori che stavano passando o che erano fermi in auto per recuperare i propri figli e riportarli a casa. Gli unici che si sono intromessi sono stati alcuni studenti, mentre gli altri si sono limitati a guardare, filmare e ridere, come se si trattasse di uno spettacolo. E' successo nei giorni scorsi, fuori dal polo delle superiori di Merate, in via dei Ludovichi.

Due studenti si sono picchiati: calci, pugni, spintoni, senza esclusione di colpi, come su un ring di kickboxing, ma a mani nude, senza guantoni né protezioni. Alcuni amici hanno provato a calmare e dividere i due rivali, a costo di finire loro malgrado in mezzo alla granaiola di cazzotti e pedate. A parte loro tutti, gli altri hanno finto di nulla, compresi i genitori che aspettavano i figli al termine delle lezioni. La scena di violenza è stata immortalata con i telefonini da alcuni studenti e poi postata in rete per diventare un reel o una storia da social virali. Dopo un minuto di ordinaria follia, i due contendenti hanno finalmente smesso di suonarsele.