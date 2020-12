Merate (Lecco), 3 dicembre 2020 – Ladri in villa all'ora dell'happy hour, ma con il lockdown e i bar aperti solo per l'asporto i proprietari erano in casa e hanno dovuto battere in ritirata. Nel tardo pomeriggio di mercoledì tre sconosciuti hanno tentato il colpo poi fallito in una villa di via Alessandro Volta a Sartirana, frazione di Merate. Gli intrusi sono stati immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso: le immagini li mostrano scavalcare la recinzione sul retro. Nonostante siano stati sorpresi all'opera e costretti alla fuga subito dopo hanno cercato lo stesso di compiere altre razzie nella zona, dove nell'ultimo periodo si contano diversi episodi simili con faccia a faccia e spiacevoli e pericolosi incontri ravvicinati con i ladri.

