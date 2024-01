Merate, carabinieri in lutto: morto a 51 anni il vicebrigadiere Maurilio Caponiti

Merate (Lecco), 25 gennaio 2024 – Carabinieri della compagnia di Merate in lutto. E' morto il loro collega Maurilio Giuseppe Caponiti. Aveva 51 anni compiuti da poco. Era vicebrigadiere dell'aliquota Radiomobile, il servizio di pronto intervento del 112 sulle gazzelle dell'Arma.

Il militare era ricoverato da alcuni giorni in condizioni disperate nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove aver compiuto un gesto estremo a casa della sua ex compagna nella Bergamasca con la pistola d'ordinanza, una Beretta calibro 9 in dotazione a tutti i carabinieri. Il vicebrigadiere, papà di una figlia giovane, stava attraversando un momento di difficoltà personale, non legato in alcun modo alla sua professione e alla divisa che indossava.

Quest'oggi i sanitari che lo assistevano ne hanno dichiarato il decesso, dopo averne accertato la morte cerebrale senza che si fosse mai più ripreso né avesse fornito alcun cenno di vita. A maggio era morto nello stesso modo anche il luogotenente di 55 anni Luca Nesti, comandante della caserma di Costa Masnaga.