Merate, non vuole più andare a scuola e litiga col fratellino: 14enne scappa di casa

Carabinieri in azione

Merate (Lecco), 13 marzo 2023 – Un ragazzino di 14 anni di Merate è scomparso da venerdì. Non è più tornato da scuola. A scappare è stato Hamed Seydouissa Toure, un 14enne originario della Costa d'Avorio nato in Italia e cittadino italiano che frequenta un istituto professionale di Lecco.

“Non vuole più andare a scuola - racconta papà Seindou -. Ha litigato anche con uno dei suoi fratelli più piccoli a cui ha spaccato il cellulare”. Quando si è allontanato indossava una maglietta nera, jeans e aveva anche un borsello marrone marca Luis Vitton.

Il papà sperava che tornasse a casa, oggi lo ha anche visto in giro per Merate insieme ad alcuni amici, ha provato a raggiungerlo, ma lui è scappato. Probabilmente è ospite a casa di qualche conoscente, ma chi lo sta nascondendo sta commettendo un reato, perché si tratta di un minorenne.

Il padre ne ha denunciato la scomparsa per poter consentire ai carabinieri di cominciare le indagini per scoprire con chi e dove si trovi per riportarlo a casa. “Si prega di comunicare eventuali avvistamenti o utili notizie ai carabinieri di Merate”, è l'appello diramato dalla prefettura insieme alla fotografia Hamed Seydouissa. Il timore è che si sia cacciato in qualche guaio e che frequenti persone poco raccomandabili.