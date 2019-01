Milano, 19 aprile 2017 - Il Tribunale di Milano ha ritenuto colpevoli tutti gli imputati del processo sulla cosidetta Rimborsopoli in Regione, accusati di indebita percezioni di fondi pubblici. La pena più pesante tra i 57 (tranne uno) ex consiglieri del Pirellone - tra cui anche Renzo Bossi, figlio di Umberto detto "Il Trota" e Nicole Minetti, l'ex iguienista di Silvio Berlusconi - è toccata al lecchese Stefano Galli. L'ex capogruppo in Consiglio della Lega Nord è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Era accusato, secondo quanto ricostruito dal pm Paolo Filippini, avrebbe pagato con soldi pubblici il matrimonio della figlia Laura Verdiana e avrebbe fatto assumere dal Pirellone il genero, Corrado Paroli (condannato a 2 anno e 6 mesi) consulente, con uno stipendio di 196mila euro lordi per 19 mesi di lavoro.

Condannato a due anni e sette mesi anche Giulio Boscagli, ex sindaco di Lecco e assessore in Regione nella giunta guidata dal cognato Roberto Formigoni.

