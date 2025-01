Le pratiche stradali viaggiano in Rete

Le pratiche stradali in provincia di Lecco viaggiano in rete, non sull’asfalto. È attivo il nuovo portale Geo.works per la presentazione delle richieste di autorizzazione e nullaosta sulle strade provinciali, nel senso di competenza della Provincia. Oltre che per i privati, serve per tutti gli operatori che intervengono sulla rete stradale per garantire servizi essenziali, come la distribuzione di acqua, metano, corrente elettrica oppure i collegamenti telefonici, internet, la fognatura...

"Si concretizza un significativo incremento del livello di informatizzazione delle centinaia di pratiche, che annualmente vengono gestite dalla Provincia per gli interventi sulla rete stradale e nelle pertinenze stradali – spiegano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il suo vice Mattia Micheli -. L’obiettivo è quello di offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini e agli amministratori e ai funzionari comunali, che spesso sono direttamente interessati alla presentazione delle pratiche".

Il nuovo sistema di gestione delle pratiche permetterà inoltre di costruire un archivio georeferenziato dei lavori e degli impianti interrati, limitando così possibili danni durante gli scavi. In particolare, sarà possibile presentare pratiche relative a scavi e sottoservizi, accessi a strade provinciali, realizzazione e installazione di pubblicità, occupazioni di opere viabilistiche e di urbanizzazione e quelle di occupazione temporanea di aree stradali per ponteggi, gru, piattaforma mobili. Gli utenti registrati possono monitorare lo stato della pratica.

D.D.S.