Rogeno, precipita insieme al cestello da sei metri di altezza: 70enne di Verderio in prognosi riservata

Rogeno (Lecco), 27 febbraio 2025 – E' ricoverato in prognosi riservata in Terapia intensiva generale Antonio, il 70enne di Verderio che giovedì mattina è precipitato da un'altezza di 6 metri in uno stabilimento di Rogeno. “Ha un trauma toracico, diverse fratture costali e anche una frattura di femore – spiegano dall'ospedale dove lo stanno assistendo -. E' intubato, sedato, ma c'è ottimismo”.

L'infortunio

Antonio stava lavorando nel cestello di una piattaforma aerea. Si stava occupando di un intervento di manutenzione di un carroponte in una fonderia. Il carrello della gru a ponte si è però spostato e ha urtato il cestello, di quelli elevatori a pantografo, che si ribaltato. Antonio è caduto di sotto insieme ad esso. E' rimasto incastrato a mezz'aria, sospeso nel vuoto, tra il cestello stesso e la parete contro cui il carrello elevatore si è schiantato. Ha picchiato la schiena, gli è collassato un polmone e si è spaccato un femore. Il collega più giovane, che ha 42 anni ed era con lui nel cestello, è invece riuscito con un balzo a saltare fuori. Pure lui si infortunato una gamba, ma senza gravi conseguenze. Immediato l'allarme: i primi a intervenire sono stati gli altri al lavoro nello stabilimento, poi sono arrivati i soccorritori.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'automedica di Areu, il medico e l'infermiere dell'eliambulanza di Como, i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della la Croce rossa di Galbiate. Con loro i vigili del fuoco di Lecco, Como e di Erba. Antonio è stato immobilizzato su una barella Next, una barella spinale che si utilizza nei soccorsi in montagna, e poi calato a terra in sicurezza. E' stato elitrasportato al Circolo di Varese. Era cosciente, ma dopo gli accertamenti, i medici hanno deciso di sedarlo e di intubarlo. Il 42enne invece stato trasferito in ambulanza all'Alessandro Manzoni di Lecco. In posto anche i carabinieri di Costa Masnaga e gli ispettori di Ats Brianza per verificare cosa non abbia funzionato, se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza e accertare ed eventuali responsabilità.