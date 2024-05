In Lombardia 30mila nidi e 6mila coppie In Lombardia, il ricercatore Roberto Ambrosini ha censito quasi 30mila nidi e 6mila coppie di rondini. Il numero delle rondini è diminuito del 60%, ma alcune specie trovano rifugio in "monumenti vivi" come chiese e torri. L'associazione "Monumenti vivi" monitora queste aree per la conservazione della biodiversità.