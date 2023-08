Il San Gottardo non riaprirà prima del 2024

Dopo il deragliamento di un treno la galleria del San Gottardo non riaprirà completamente prima del 2024. I danni causati dall’incidente nella canna Ovest si sono rivelati molto più ingenti di quanto inizialmente stimato. Il traffico viaggiatori dovrà essere deviato sulla linea panoramica del San Gottardo fino a nuovo avviso. I tempi per la riapertura della galleria del San Gottardo saranno più lunghi del previsto. Le ferrovie attualmente le ipotizzano che il traffico ferroviario, con limitazioni, attraverso entrambe le canne della galleria potrà presumibilmente essere ripristinato da inizio 2024. Nella canna est, che non ha subito danni, la riapertura al transito dei treni merci avverrà a partire dal 23 agosto 2023.

ll dirigente Vincent Ducrot ha comunicato: "La galleria di base del San Gottardo è uno dei tunnel più sicuri al mondo. È stato quindi un duro colpo per noi apprendere che si tratta di un incidente di una simile portata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma purtroppo ingenti danni materiali. Le squadre impiegate stanno facendo tutto il possibile".