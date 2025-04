Il Guzzi Open House apre le porte sul futuro

L’Aquila di Mandello del Lario apre le porte del suo nido a tutti i guzzisti del mondo e agli appassionati di motori. Tornano i Moto Guzzi Open House con il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi. L’appuntamento più atteso dai fan di un marchio unico è dall’11 al 14 settembre. Motori appunto, vecchi e nuovi. Ma anche mercatini, escursioni, mostre, feste e musica. E naturalmente la visita alla mitica fabbrica dal cancello rosso, dove ogni esemplare di Guzzi viene sognato, concepito, progettato e realizzato e dove è in atto un intervento di rinnovamento totale che dovrebbe concludersi nel 2026.

"La storica fabbrica sta rinascendo con un progetto rivoluzionario – spiegano i promotori del Motoraduno Internazionale – I lavori restituiranno a Mandello non solo un impianto modernissimo, ma anche un nuovo ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico". Non sarà più solo una fabbrica, ma un vero e proprio centro di aggregazione.

L’edizione 2025 del Moto Guzzi Open House rappresenta un crocevia importante. Lo stabilimento è oggi un grande cantiere: stanno nascendo infatti una fabbrica di nuova generazione, con spazi all’avanguardia e accessibili al pubblico; e un nuovo museo, pronto ad accogliere i visitatori nel 2026. Il raduno di settembre sarà quindi l’ultima occasione per ammirare la collezione storica nel suo attuale allestimento. Il via alla festa sarà appunto giovedì 11 settembre, quando partirà il ricco programma che come sempre coinvolgerà l’intera Mandello del Lario, pronta ad accogliere il mondo guzzista e a offrire eventi ed emozioni.

Daniele De Salvo