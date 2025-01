Il docufilm Rapsodia Manzoniana in seconda serata su Rai3

Rapsodia Manzoniana in onda questa sera in seconda serata su Rai3. È un docufilm proposto da monsignor Davide Milani (foto), ex prevosto di Lecco ora officiale del dicastero della Cultura e dell’educazione della Santa Sede. Si tratta della reinterpretazione dei Promessi sposi, per rendere fruibile il lascito culturale di Alessandro Manzoni non solo agli appassionati di questo scrittore , ma soprattutto ai giovani, che affrontano la vita e le opere del Sommo spesso in modo troppo didascalico e accademico, dimenticandosi quanto siano attuali i valori che ha coltivato. Il docufilm è prodotto da Rampello & Partners, studio creativo fondato e guidato da Daniele Rampello con la direzione artistica di Davide Rampello, e e realizzato in collaborazione con Nubifilm Studio per la la regia di Andrea Longhi. Rapsodio Manzoniana è stata presentata sia a Lecco, sia all’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia.