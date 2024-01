Il Comune piange il giornalista e amministratore Pierfranco Negri

Lutto nell’informazione e nell’amministrazione pubblica locale. È morto il giornalista Pierfranco Negri. Aveva 74 anni. Abitava a Onno di Oliveto Lario. È stato tra i fondatori di Tvs Valassina e ha collaborato con diverse testate della zona. Ha scritto inoltre diversi libri di storia locale ed è stato testimone e protagonista dei soccorsi alle 37 persone a bordo dell’Atr 42 morte nell’incidente aereo a Conca di Crezzo il 15 ottobre 1987. Pierfranco, ex insegnate in pensione, era anche consigliere comunale di maggioranza, dopo aver seduto per più mandati sui banchi di opposizione.

"L’amministrazione comunale piange il consigliere Pierfranco Negri, che ci ha lasciati – è il messaggio di cordoglio del sindaco Federico Gramatica, -. Siamo addolorati, ma non possiamo che ringraziarti caro Pier per il tuo impegno in tutti questi anni, da lassù ci darai una mano". La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione, in via Giuseppe Garibaldi 111 sul lungolago e anche il funerale verrà celebrato nella parrocchiale della sua Onno. D.D.S.