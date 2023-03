Il Centro commerciale è in agonia

VERDELLO (Bergamo)

Una vera e propria telenovela. Prosegue l’agonia del Centro commerciale Francesca di Verdello, chiuso dal settembre 2021. L’ultima notizia riguarda lo slittamento, a inizio 2024, della presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione del complesso, a causa di un sequestro penale per evasione fiscale della Procura di Reggio Emilia e il fallimento di società proprietarie di alcuni negozi, che tengono bloccata l’operazione di restyling. Al momento sono solo 3 i negozi aperti (con ingresso non dalla galleria comune) su un totale di 47 chiusi da un anno e mezzo per motivi di sicurezza dell’ex Centro commerciale. La riqualificazione aveva preso il via grazie a una nuova società collegata all’immobiliare di Torino che già possiede il 35% del complesso e che intende arrivare alla maggioranza. Ma ora l’operazione è bloccata. Il 30% dei negozi non può essere acquistato perchè sarebbe coinvolto nell’indagine della Procura. Gli immobili coinvolti, in mano a 4 curatori fallimentari, non possono essere messi all’asta. La situazione, stando a quanto si sa, potrebbe sbloccarsi a giugno. Ma non vi è nessuna certezza. Un altro 10% degli spazi commerciali è coinvolta in normali procedure fallimentari che si è in attesa che facciano il loro corso. Resta, infine, un 25% di singoli proprietari, che devono ancora confermare l’adesione al progetto di riqualificazione. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore al Patrimonio, Elio Zanotti, segue l’evolversi. "Purtroppo - spiega Zanotti - molti negozi sono coinvolti in diverse procedure fallimentari con altrettanti curatori. L’ideale sarebbe che fossero tutti quanti inseriti in un’unica asta per essere acquistati in blocco, ma ciò non sembra possibile. Non ci resta che aspettare". Michele Andreucci