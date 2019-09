Lecco, 1 settembre 2019 - In Grignetta con un semplice paio di scarpe da trekking ai piedi invece degli scarponcini, salvo rimanere bloccato in un canalone perché non riusciva più a proseguire perché rischiava di scivolare ad ogni passo. A restare incrodato è stato nel primissimo pomeriggio di oggi un escursionista di 23 anni, che almeno ha avuto il buon senso di fermarsi senza proseguire oltre mettendosi in guai peggiori e allertare i soccorritori. In suo aiuto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della XIX delegazione lariana e dell'eliambulanza di Como. Il 23enne è stato individuato nel canalone Caimi per poi essere aiutato a uscire dal canalone per infine scortarlo al sicuro fino al sentiero e riaccompagnarlo a valle sano e salvo.

