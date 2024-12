Esercitazione con droni e moto da trial. Recuperati due escursionisti per finta

Grandi manovre in quota, via terra e via cielo. I tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone hanno organizzato in località Lura, a Cortenova, una simulazione di recupero in parete di due scalatori infortunati. Trenta solo i volontari del Soccorso alpino che hanno partecipato all’esercitazione, novanta in tutto le persone coinvolte. In campo anche i volontari della Protezione civile di Cortenova e Pasturo e del gruppo antincendio della Comunità montana: insieme hanno istallato delle tende riscaldate per la logistica. I volontari della Protezione civile hanno invece illuminato la parete con un potente faro proiettore, mentre i centauri del Moto Club Valsassina hanno trasportato a monte il materiale tecnico più pesante e ingombrante. Tre i dronisti.