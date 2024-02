Esche con lame. Il cane Senna fiuta il pericolo

Bocconi farciti di lamette. Ne sono stati trovati diversi a Lecco, soprattutto nella zona di Acquate: involtini al prosciutto richiusi con spago, con all’interno lamette o pezzi di lamette. Le polpette sono state gettate per strada, non in prati, campi o parchi pubblici. Per fortuna non si segnalano al momento casi di animali morti né feriti. Probabilmente i bocconi sono stati posizionati da qualcuno che non sopporta cani nei paraggi, magari perché i loro padroni non raccolgono le deiezioni e lasciano loro sporcare su portoni e ingressi di abitazioni e negozi, piuttosto che sulle auto parcheggiate. Per bonificare la zona e scovare eventuali altre esche, sono intervenuti Senna e il suo conduttore.

Senna è un pastore tedesco, il suo conduttore è l’appuntato Calogero Lentini, 40 anni, da 16 nella Forestale. Senna e Calogero insieme costituiscono l’Unità antiveleno a sei zampe della stazione dei carabinieri forestali di Lecco. Si sono addestrati insieme per cinque mesi alla scuola del Centro cinofilo dei carabinieri di Firenze, quando Senna era ancora cucciola, poi hanno proseguito sempre insieme il percorso di affinamento e ora dove c’è Senna c’è Calogero e dove c’è Calogero c’è Senna: sono sempre insieme, anche fuori servizio. Senna deve saper fiutare le esche avvelenate o imbottite con lamette piuttosto che chiodi, ma senza ferirsi, né tanto meno mangiarle e per un animale non è semplice. Oltre che a Lecco, sono stati segnalati episodi simili a Barzago e Primaluna.

Le vittime di esche tossiche o confezionate per uccidere non sono solo i cani. Negli ultimi mesi sono stati accertati casi di volpi uccise con bocconi avvelenati o letali a Laorca, Colle Brianza e Bellano e di gatti a Margno. D.D.S.