Ello (Lecco), 21 gennaio 2020 – Undidella scala Richter si è verificato in prossimità di. La scossa è stata registrata dai sismografi della sala dell'di Roma alle 20.25 e 12 secondi. L'epicentro è stato localizzato ad un chilometro a nord est di Ello, sul confine quasi con Villa Vergano di Galbiate, a circa 12 chilometri di profondità. La magnitudo è stata estremamente bassa, ma alcuni residente che abitano nella zona dell'epicentro hanno avvertito come un boato e riferito che, soprattutto ai piani alti, hanno tremato lampadari e arredi. Non sono stati comunque segnalati né danni, tanto meno feriti e nemmeno richieste di aiuto.