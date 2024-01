Donna investita da una vicina sempre grave

Maurilla è viva, ma in coma. È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza Maurilla Corno, la pensionata di 70enne che l’altro pomeriggio è stata investita a Robbiate. I sanitari che la assistono la tengono sedata e sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono stazionarie, però estremamente critiche. La 70enne stava percorrendo in contromano in sella alla sua bici Legnano una stretta strada a senso unico parallela alla Sp 54, all’altezza dell’incrocio con la Sp 56. È stata investita da una 38enne alla guida di un’Audi, tra l’altro sua vicina di casa e conoscente dei figli. "Non l’ho proprio vista – ha raccontato sconvolta la donna, che si stava immettendo nella stressa strada dal verso giusto per tornare a casa -. Era anche in mezzo alla strada". La 70enne, inizialmente era cosciente, ma ha perso rapidamente conoscenza. I sanitari di Areu l’hanno intubata e stabilizzata per poi trasferirla d’urgenza con l’eliambulanza di Milano al San Gerardo di Monza. D.D.S.