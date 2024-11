Disabilità uditiva . Un convegno con l’Afa per abbattere le barriere

"Alunni e studenti con disabilità uditiva: inclusione e modelli di progettazione didattica". Questo è il titolo del Convegno che l’Associazione Famiglie Audiolesi Afa, in stretta collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, terrà sabato a Lecco, dalle ore 9 alle 14, all’istituto “G. Parini” di via Badoni 2. Durante il convegno, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Uts di Lecco, si sperimenteranno nuove tecnologie per il superamento delle barriere della comunicazione. Obiettivo del Convegno è quello di proporre spunti di riflessione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo (docenti, assistenti alla comunicazione, operatori, genitori).

Introdurranno i lavori ed esporranno la situazione in provincia di Lecco Paolo Mauri, responsabile area disabilità Ust e Sara Valsecchi, referente per l’inclusione nelle scuole della provincia di Lecco. Nella mattinata, il tema dell’inclusione scolastica per gli alunni audiolesi sarà approfondito da relatori con preparazione ed esperienza comprovate: Antonella Conti porrà l’attenzione sui modelli di progettazione didattica, Nicoletta Wojciechowski relazionerà riguardo alle condizioni ambientali favorevoli all’ascolto e all’apprendimento. Successivamente la cooperativa La Vecchia Quercia approfondirà il ruolo dell’assistente alla comunicazione. Seguiranno lavori di gruppo con l’analisi di casi, per individuare risposte ai bisogni educativi degli alunni e studenti sordi. Nel corso dei lavori verrà presentata la nuova ausilioteca della Biblioteca civica di Lecco “U. Pozzoli”. L’Associazione Famiglie Audiolesi Afa dal 1982 si occupa della sordità e dell’inclusione dei bambini, dei giovani ed adulti. Per l’iscrizione al Convegno: https://forms.gle/CrR1bdnMqbUuMzoL6 oppure inviare una mail a afa.audiolesi@gmail.com