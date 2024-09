Cavallerizzi, doma dolce e talent al Valsassina Country Festival

Il West in Valsassina. Torna il Valsassina Country Festival, in programma dal 20 al 22 settembre a Barzio, in località Fornace. "Il Valsassina Country Festival è un evento dedicato agli appassionati della vita country-western, ma al tempo stesso un appuntamento che si rivolge alle famiglie e a tutti i curiosi che vogliono avvicinarsi a questo mondo e assaporare uno stile di vita autentico e genuino", racconta Ivan Rota Stabelli, presidente dei volontari dell’associazione 700 MT Soprailcielo che organizzano l’evento. Diverse le attività in programma: dagli scenografici spettacoli equestri curati dai cavallerizzi del Centro Ippico Primaluna e Le Amazzoni di Cortabbio alle competizioni di Gimkana Western fino agli stage di doma dolce. E poi pony, cani e asini, pet-therapy, agility-dog, laboratori didattici, la pedagogista ideatrice di Scuole Felici® Giovanna Giacomini, auto storiche, moto, dj set, il Country’s Got Talent, gastronomia tipica. Ingresso gratuito.