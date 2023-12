Case riservate ad anziani e persone fragili

Appartamenti riservati ad anziani e persone fragili a Cernusco Lombardone. È stata approvata al Pirellone, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, la delibera del programma per la valorizzazione alternativa all’alienazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici comunali. Prevede che un’intera palazzina di otto appartamenti municipali, al posto di essere venduta, diventi la casa di anziani e diversamente abili che già sono in attesa in graduatoria di un’abitazione pubblica.

Degli otto alloggi cinque sono già sfitti, gli altri tre sono attualmente occupati, ma agli inquilini è stata proposta una soluzione adeguata alternativa. "L’immobile, che sarà destinato per 20 anni alla locazione agevolata a soggetti anziani non autosufficienti e a persone con disabilità, risponde perfettamente alle priorità di “Missione Lombardia“, un progetto a 360° sulla politica dell’abitare che vuole cambiare passo e affrontare il problema da più punti di vista per rispondere a più necessità", commenta l’assessore lombardo. "Un provvedimento di grande attenzione al patrimonio abitativo pubblico, in particolare, per il recupero e la riqualificazione di quello esistente per migliorare la qualità di vita dei cittadini del nostro territorio", plaude all’iniziativa il sottosegretario regionale all’Autonomia, il lecchese Mauro Piazza.

D.D.S.