Carnate, incidente fra due auto sulla Statale 36: automobilista incastrato tra le lamiere

L'incidente tra Carnate e Lomagna

Lomagna (Lecco), 14 marzo 2023 – Incidente nella notte sulla ex Statale 36 tra Lomagna e Carnate. Un uomo di 58 anni e una donna di 38 sono rimasti feriti e intrappolati nelle loro auto. I vigili del fuoco per liberarli e permettere ai sanitari di Areu di soccorrerli hanno dovuto sventrarle.

L'incidente

L'incidente è successo al confine tra Carnate e Lomagna nel tratto di provinciale tra l'uscita della tangenziale Est e la rotonda del Pino. Un 58enne al volante di una Ford Fusion vecchio modello ha speronato una 38enne alla guida di una Fiat 500 X, che, in seguito allo scontro, ha terminato la corsa sulla fiancata destra. Non è chiaro come abbiano fatto a scontrarsi in quel modo; procedevano entrambi nella stessa direzione, dall'uscita della Est verso Lomagna. Si è temuto il peggio per entrambi. La più giovane è riuscita ad uscire dalla sua macchina con le proprie gambe. L'uomo invece è rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina.

I soccorsi

Sono arrivati i sanitari delle autoinfermieristiche di Areu di Merate e Vimercate, i volontari della Croce bianca di Merate e i volontari di pronto soccorso di Vimercate. Con loro anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di volontari sia di Merate sia di Vimercate. I carabinieri hanno dovuto chiudere temporaneamente la strada. I vigili del fuoco hanno dovuto aprire la Fusion come una scatola di sardine, con cesoie e divaricatori pneumatici per estrarre il ferito che era a bordo. Hanno dovuto pure farsi largo tra i rottami della 500 X per metterla in sicurezza e scongiurare che potesse incendiarsi. Le due auto sono da rottamare.

Strada bloccata

L'intervento di salvataggio è durato un'ora e mezza. L'ex 36 è stata prima chiusa al transito in entrambe le direzioni, poi i carabinieri hanno istituito un senso unico alternato. Il guidatore di 58 anni, il più grave, una volta liberato sotto gli occhi della moglie molto spaventata e di altri familiari, è stato trasferito in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco.. L'automobilista di 38 invece è stata accompagnata al San Leopoldo Mandic di Merate. Hanno riportato entrambi diverse lesioni, ma nessuno dei due risulta abbia subito traumi troppo gravi né in pericolo di vita.